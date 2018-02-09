Песков отказался комментировать независимое расследование Навального о Дерипаске

Дмитрий Песков отказался комментировать независимое расследование о бизнесмене Олеге Дерипаске, которое провёл оппозиционер Алексей Навальный. "Не мог бы и не хотел бы" - ответил пресс-секретарь президента на предложение обсудить скандальный видеоролик.





Яна Татьянина

В блоге Алексея Навального 8 февраля появилось видео с новым расследованием. Зацепившись за посты Насти Рыбки в Instagram и за фрагмент из её книги, ФБК пришел к тому, что в августе 2016 вице-премьер Сергей Приходько отдыхал на яхте Олега Дерипаски. В ролике Навальный рассуждает о том, что отдых "чиновника высочайшего ранга" на яхте одного из богатейших бизнесменов страны - свидетельство "незаконной коррупционной связи". Упоминается, что Дерипаска оплатил Приходько частный рейс в Норвегию и эскорт.Дерипаска собирается подать иск на Навального, чтобы защитить честь и достоинство, попранные "лживыми обвинениями". Об этом сообщил его представитель.