Песков отказался комментировать независимое расследование Навального о Дерипаске

В блоге Алексея Навального 8 февраля появилось видео с новым расследованием. Зацепившись за посты Насти Рыбки в Instagram и за фрагмент из её книги, ФБК пришел к тому, что в августе 2016 вице-премьер Сергей Приходько отдыхал на яхте Олега Дерипаски. В ролике Навальный рассуждает о том, что отдых "чиновника высочайшего ранга" на яхте одного из богатейших бизнесменов страны - свидетельство "незаконной коррупционной связи". Упоминается, что Дерипаска оплатил Приходько частный рейс в Норвегию и эскорт.
Песков отказался комментировать независимое расследование Навального о ДерипаскеСегодня, 15:49
Кремль ответил на обвинения Алексея Навального в связи с отказом дать возможность проводить митинги. Из-за этого политик собирался судиться с Владимиром
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал расследования оппозиционера Алексей Навального относительно премьер-министра Дмитрия Медведева.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле не располагают никакими детальными сведениями о нападении на Навального. «Мы не знает