Польского туриста на Западной Украине угрозами заставили поднять флаг УПА

В Ивано-Франковской области на Украине произошел инцидент с участием польского туриста. Владелец отеля в селе Микуличин на балконе заведения вывесил наряду с украинским флагом знамя УПА* (запрещена в РФ). Видимо, это не устроило постояльца гостиницы из Польши, и он снял бандеровский флаг. Такой шаг туриста вызвал негодование хозяина отеля, и он решил «проучить» клиента. Поляк не хотел выполнять требования владельца, и тогда тот прибег к угрозам – обещаниям избить туриста и позвать «АТОвцев».
2 февраля в ответ на закон польского лидера Анджея Дуды власти Тернополя постановили поднимать флаг УПА* (запрещена в РФ) наряду с государственным во время торжественных мероприятий.