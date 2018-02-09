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| | Польского туриста на Западной Украине угрозами заставили поднять флаг УПА

Польского туриста на Западной Украине угрозами заставили поднять флаг УПА

Сегодня, 15:24
В селе Микуличин, Западная Украина, владелец отеля заставил постояльца из Польши поднять над зданием гостиницы флаг Украинской повстанческой армии* (запрещена в РФ). При этом туристу угрожали избиением и приездом «АТОвцев».

Польского туриста на Западной Украине угрозами заставили поднять флаг УПА

 

В Ивано-Франковской области на Украине произошел инцидент с участием польского туриста. Владелец отеля в селе Микуличин на балконе заведения вывесил наряду с украинским флагом знамя УПА* (запрещена в РФ). Видимо, это не устроило постояльца гостиницы из Польши, и он снял бандеровский флаг. Такой шаг туриста вызвал негодование хозяина отеля, и он решил «проучить» клиента. Поляк не хотел выполнять требования владельца, и тогда тот прибег к угрозам – обещаниям избить туриста и позвать «АТОвцев».

2 февраля в ответ на закон польского лидера Анджея Дуды власти Тернополя постановили поднимать флаг УПА* (запрещена в РФ) наряду с государственным во время торжественных мероприятий.
* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Виктория Озерова
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