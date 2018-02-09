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| | Собчак посчитала «бесполезным» молитвенный завтрак с Трампом

Собчак посчитала «бесполезным» молитвенный завтрак с Трампом

Сегодня, 10:38
Известная телеведущая и политический деятель Ксения Собчак отозвалась о прошедшем в США молитвенном завтраке, на котором побывал и американский лидер Дональд Трамп. По словам кандидата в президенты РФ, данное мероприятие было лишено всякого смысла.

Собчак посчитала «бесполезным» молитвенный завтрак с Трампом

 

Ксения Собчак заметила, что для неё молитвенный завтрак с президентом США не представляет никакого интереса, так как мероприятие само по себе носит довольно бессмысленный характер. Телеведущая обратила внимание, что на прошедшем завтраке в большинстве своём произносятся бессмысленные речи, не имеющие никакого отношения к реальному миру. Комментируя молитвенный завтрак, Ксения Собчак добавила, что на нём присутствующие даже не могут нормально пообщаться. Политик пояснила, что несмотря на внушительное количество выдающихся политических деятелей, которые приняли участие в завтраке с американским лидером, пообщаться им не удалось, так как мероприятие было наполнено официальными бесполезными речами.

Собчак заявила также, что некоторые переговоры, имевшие смысловую окраску для неё, ей пришлось проводить в кулуарах проведённого мероприятия.
Александр Вест
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