Мария Захарова поздравила жителей КНР с Новым годом на китайском языке

Сегодня, 8 февраля, во время общения с журналистами официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила жителей КНР с наступающим по лунному календарю Новым годом. Глава пресс-службы министерства провозгласила поздравления также и на китайском языке.

Виктория Озерова

В четверг на брифинге официального представителя МИД корреспондент агентства Синьхуа напомнил Марии Захаровой о наступающем китайском Новом годе. Он также попросил сказать пару слов на китайском или русском языке. Официальный представитель МИД отметила, что праздник Весны является действительно светлым торжеством и объединяет китайцев по всему миру, так как традиционно его отмечают в родном селении. Захарова сказала, что готова исполнить вторую просьбу с удовольствием. На китайском языке представитель МИД повторила поздравление и пожелала всем жителям КНР исполнения желаний.Напомним, что ранее в одном из интервью Захарова призналась, что изучала китайский язык.