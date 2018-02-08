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| | Мария Захарова поздравила жителей КНР с Новым годом на китайском языке

Мария Захарова поздравила жителей КНР с Новым годом на китайском языке

Вчера, 21:15
Сегодня, 8 февраля, во время общения с журналистами официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила жителей КНР с наступающим по лунному календарю Новым годом. Глава пресс-службы министерства провозгласила поздравления также и на китайском языке.

Мария Захарова поздравила жителей КНР с Новым годом на китайском языке

 

В четверг на брифинге официального представителя МИД корреспондент агентства Синьхуа напомнил Марии Захаровой о наступающем китайском Новом годе. Он также попросил сказать пару слов на китайском или русском языке. Официальный представитель МИД отметила, что праздник Весны является действительно светлым торжеством и объединяет китайцев по всему миру, так как традиционно его отмечают в родном селении. Захарова сказала, что готова исполнить вторую просьбу с удовольствием. На китайском языке представитель МИД повторила поздравление и пожелала всем жителям КНР исполнения желаний.

Напомним, что ранее в одном из интервью Захарова призналась, что изучала китайский язык.
Виктория Озерова
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