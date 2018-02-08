Ксения Собчак напророчила своё президентство при помощи алфавита

Ксения Собчак везде находит знаки того, что именно ей суждено стать следующим президентом Российской Федерации. Один из таких знаков кандидат в президенты «против всех» отыскала в русском алфавите.

Ранее «ВладТайм» писало о том, что Собчак отправилась на интервью в Вашингтон с брошью в виде пистолета , в чём сторонники политика нашли недобрый символизм. Там же, в США, Ксения Собчак просмотрела окончательно оформленный бюллетень, который получат избиратели на своих участках в день выборов. «Один ясный вывод: После Путина - Собчак», - так прокомментировала увиденное журналист. Дело в том, что в перечне кандидатов Ксения Анатольевна стоит сразу после Владимира Путина.И в то время как преданные фанаты телеведущей поддержали её ожидания и радость от такого совпадения, другие решили помочь «американизированной» девушке. Они напомнили, что все кандидаты указаны в документе в алфавитном порядке, а буква «С» следует после «П». Однако сторонники теории заговора не спешили с ними соглашаться. Они решили, что такая форма бланка была подобрана нарочно, чтобы действующего президента поместить в центре листа. Выделить его также решили информацией в две строчки.