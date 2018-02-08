Собчак рассказала, о чем поговорит с Трампом при встрече в США

Телеведущая, а также кандидат в президенты РФ в 2018 году, Ксения Собчак рассказала, какие темы она затронет при возможной встрече с Дональдом Трампом в США. Она обсудит отношения Вашингтона с Москвой, Украину и Донбасс, а также попытается призвать Соединенные Штаты Америки к диалогу.

По словам кандидата в президенты России Ксении Собчак, в предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом, она попытается призвать Соединённые Штаты Америки к диалогу. Собчак во второй раз может встретиться с Трампом благодаря полученному приглашению на мероприятие, где он будет.Первая ее встреча с нынешним президентом США произошла много лет назад, когда Собчак брала у него объемное интервью. По словам кандидата в президенты, если намеченное мероприятие состоится и ей удастся там поприсутствовать, Собчак обязательно обсудит интересы России с Трампом, будет искать совместный компромисс в существующей ситуации.Переговоры могут коснуться и Донбасса, Украины. По мнению Собчак, именно в этом вопросе возможен поиск самого удобного решения, ведь нельзя обвинять во всем только США, или только действующего президента РФ.