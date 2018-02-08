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| | Украина выразила протест Германии после поездки немецких депутатов в Крым

Украина выразила протест Германии после поездки немецких депутатов в Крым

Вчера, 18:55
Власти Украины после безуспешных угроз направили Германии протест в связи с посещением немецкими парламентариями Крыма. О ноте рассказал один из членов делегации, депутат парламента федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Рогер Бекамп.

Украина выразила протест Германии после поездки немецких депутатов в Крым

 

Украина снова выразила свое недовольство визитом депутатов Германии в Крым. На этот раз Киев направил протест в Берлин. Об этом СМИ рассказал один из членов делегации Рогер Бекамп. Он сообщил, что не согласен ни с одним из пунктов ноты. Рогер Бекамп объявил, что делегация не увидела на полуострове никаких признаков «российской оккупации» и отметил, что немецкие СМИ неправильно преподносят ситуацию, поскольку референдум был настоящим и жители Крыма действительно выступили за воссоединение с РФ. Депутат парламента Берлина Харальд Лаатч считает, что людей, настроенных против России, на полуострове очень мало.

Напомним, что немецкая делегации отправилась в Крым 3 февраля и пробудет там до 9 числа.
Виктория Озерова
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