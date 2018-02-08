Джихадисты провели неудачную атаку возле авиабазы Абу-Духур

Доподлинно стало известно о том, что боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» осуществили неудачную атаку. По данным разведывательных структур, произошел инцидент у авиабазы Абу-Духур.

«Сирийская армия регулярно отбивает крупные атаки боевиков на районы, которые располагаются неподалеку от авиабазы Абу-Духур. Регулярные бомбардировки, что производятся частями ВКС России и ВВС сирийской армии заставляют джихадистов постепенно отступать и совершать ошибки. Они атакуют позиции военных, прибегают к услугам пехоты на «техничках», а также не прекращают использовать смертников. В результате неудачной атаки боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам» полностью уничтожена вместе с экипажем БМП-1», - завили представители сирийских СМИ, ссылаясь на источник в армии.

Согласно информации военных, было ликвидировано еще несколько подобных групп боевиков, которые передвигались на переоборудованных пикапах и мотоциклах. Стычки с ними происходили неподалеку от населенного пункта Тель-Султан.

Джихадисты в ответ выступили с заявлением о том, что готовят новую волну нападений на правительственную армию и ее позиции. Начнется она в районе западнее Абу-Духура. Боевики обещают также новые атаки смертников по всей линии соприкосновения.

Николай Офицеров