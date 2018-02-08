Минфин требует запретить принимать ставки на итоги президентских выбороф

Представители Минфина России выступили с предложением относительно запрета приема ставок на результаты выборов, а также референдумов в РФ. Соответствующий законопроект был размещен на федеральном портале проектов правовых актов.

Согласно тексту документа, в пунктах приема ставок букмекеров и тотализаторов в России могут заключаться пари, исходы которых зависят от перечисленных в законе событий. В частности, к ним относятся результаты спортивных соревнований, скачек на ипподроме, а также результатов выборов, голосований и референдумов в период соответствующих избирательных кампаний.

«Исключением могут стать непосредственные итоги голосования, результаты выборов, референдумов в отдельно взятый период избирательных кампаний и кампании референдума, что проводятся не на территории Российской Федерации», - говорится в проекте.

Исходя из описанной информации, ставки на итоги выборов в других странах Минфин предлагает оставить в легальном поле. Выборы президента России пройдут 18 марта. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря прошлого года, однако букмекеры ставки на это стали принимать значительно раньше.

Принимаются ставки не только на победу тех или иных кандидатов на выборах, но также и на регистрацию или снятие кандидатуры определенными участниками.

Николай Офицеров