ЗОЖ в будущем? Легко! Нанотехнологии на страже здоровья

Мнения

ЗОЖ в будущем? Легко! Нанотехнологии на страже здоровья

Современное общество столкнулось с уникальной новинкой в мире электроники.

Секреты ФБР: В чём замешаны Трамп, Обама и другие президенты США?

От Редактора

Секреты ФБР: В чём замешаны Трамп, Обама и другие президенты США?

Всё тайное становится явным.

Сюжеты :

Российские ученые обнаружили в Антарктиде самый древний на Земле лед 4 разработки NASA, которые упрощают жизнь людей на Земле Ксения Собчак напророчила своё президентство при помощи алфавита Эксперты назвали лучшие подарки мужчинам на День святого Валентина В Москве под колесами поезда погибли мужчина и женщина Ведущая «Орла и Решки» Натали Неведрова покидает шоу ради семьи Ученые изучили перспективу порабощения человечества роботами В США с пистолетом: «Продажная» Собчак напугала своих избирателей выходкой Египет предложил России осуществить совместные проекты в области энергетики Самарские ученые разработали спутник для получения 3D-снимков космоса В рамках "Московской масленицы" 30 театров покажут свои спектакли Биткоин идет вниз. Что делать при обрушении рынка
| | Минфин требует запретить принимать ставки на итоги президентских выбороф

Минфин требует запретить принимать ставки на итоги президентских выбороф

Вчера, 17:28
Представители Минфина России выступили с предложением относительно запрета приема ставок на результаты выборов, а также референдумов в РФ. Соответствующий законопроект был размещен на федеральном портале проектов правовых актов.
 

Минфин требует запретить принимать ставки на итоги президентских выбороф

 

Согласно тексту документа, в пунктах приема ставок букмекеров и тотализаторов в России могут заключаться пари, исходы которых зависят от перечисленных в законе событий. В частности, к ним относятся результаты спортивных соревнований, скачек на ипподроме, а также результатов выборов, голосований и референдумов в период соответствующих избирательных кампаний.
 
«Исключением могут стать непосредственные итоги голосования, результаты выборов, референдумов в отдельно взятый период избирательных кампаний и кампании референдума, что проводятся не на территории Российской Федерации», - говорится в проекте.
 
Исходя из описанной информации, ставки на итоги выборов в других странах Минфин предлагает оставить в легальном поле. Выборы президента России пройдут 18 марта. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря прошлого года, однако букмекеры ставки на это стали принимать значительно раньше.
 
Принимаются ставки не только на победу тех или иных кандидатов на выборах, но также и на регистрацию или снятие кандидатуры определенными участниками.

Николай Офицеров
Новости по теме
Администрация Обамы признала итоги выборов в США
Администрация Обамы признала итоги выборов в США

Представители Администрации президента США Барака Обамы официально признали итоги выборов нового главы государства. Как сообщает газета New York Times,

Суд разрешил принимать ставки на исходы викторин компании «Бинго-Бум»
Суд разрешил принимать ставки на исходы викторин компании «Бинго-Бум»

Компания ООО «Стар Бет» (бренд «Бинго-Бум»), имеет право принимать ставки на исходы викторин компании «Бинго-Бум», поскольку является легальной букмекерской

США не признают итогов референдумов в Украине
США не признают итогов референдумов в Украине

Сегодня представитель США заявила, что они не признают итогов референдумов в Украине, считая эти процессы незаконными мероприятиями.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости