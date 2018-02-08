В США с пистолетом: «Продажная» Собчак напугала своих избирателей выходкой

Политик и журналист Ксения Собчак отправилась в очередную командировку. Новые решения в выборе нарядов амбициозного оппозиционера пугают её избирателей.

Ксения Собчак активно посещает страны Запада с различными миссиями. Зачастую, в качестве задач она ставит освещение политической и социальной ситуаций в России для зарубежных зрителей. Очередным рабочим путешествием в календаре у девушки стало интервью для известного американского новостного канала CNN. В частности, кандидат в президенты «против всех» поговорит о Российской Федерации с одним из главных журналистов телеканала Кристиан Аманпур.Знакомые с иностранной журналистикой сторонники Собчак принялись критиковать кумира. Мол, «продалась», «си-эн-эн всё на свой лад перевернёт». Аманпур не пользуется популярностью у российских зрителей. «Жаль, что американцы составят своё впечатление о российской международной политике, исходя из мнения Ксении», - пишут недовольные пользователи социальных сетей. Возмущение соотечественников скандалистка из «Дома-2» вызвала не только частыми командировками в США. Для «беседы» о будущем и настоящем России на международной политической арене Ксения Собчак выбрала вовсе несуразный наряд. В эфире эпатажный политик появится в классическом костюме с революционной брошью. На груди телеведущей красуется немалых размеров пистолет, обрамлённый чёрным кружевным платком. Собчак не стала утруждать себя объяснениями, что подвигло её на выбор аксессуара, однако в новом фото акцент она сделала именно на броши.

В комментариях «модные критики» похвалили девушку за такое решение. И только некоторые испугались за имидж государства, представлять который взялась Собчак. Люди давно привыкли, что оппозиционеры чаще высказывают свои оппозиционные мысли где-то за океанами. Вот только мало кто позволяет себе прийти в гости с пистолетом. Пусть и не настоящим. Россияне опасаются, что Собчак попадёт в новый международный скандал и навредит России. В это же время её потенциальные избиратели уже готовы поставить крест на президентской карьере Ксении.