В ДНР создали наиболее крупнокалиберную снайперскую винтовку в мире

На просторах сети появилось новое видео, сделанное на просторах самопровозглашенной Донецкой народной республики. Там была создана, судя по ролику, самая крупнокалиберная винтовка на планете. Видео было сделано на испытаниях комплекса «Сепаратист», прошедшего 8 февраля.

Прицельная дальность данного оружия составляет около трех тысяч метров. Боеприпасы для «Сепаратиста» сопоставимы по размерам с теми, что используются для зенитной установки ЗУ-23. При этом, отдача у винтовки практически отсутствует. Еще в декабре прошлого года в ДНР показывали эксклюзивные кадры стрельбы из крупнокалиберной винтовки, которая также была произведена местными специалистами и носила название «Дончанка».

Ролик был опубликован после того, как появилась новость, связанная с одобрением первой поставки на Украину летальных видов вооружения, в том числе винтовок Barrett M107A1.

Глава ДНР Александр Захарченко перед этим выступил с заявлением о том, что непризнанная республика смогла наладить и самостоятельную разработку собственного вооружения. Он, в частности, отмечал, что конструкторы ДНР разработали новые виды снайперских винтовок, пистолетов и минометов.

Николай Офицеров