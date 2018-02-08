ЗОЖ в будущем? Легко! Нанотехнологии на страже здоровья

Мнения

ЗОЖ в будущем? Легко! Нанотехнологии на страже здоровья

Современное общество столкнулось с уникальной новинкой в мире электроники.

Космическое влияние или на что способны звезды: Россияне готовятся к параду планет

От Редактора

Космическое влияние или на что способны звезды: Россияне готовятся к параду планет

Застанет ли нас это событие врасплох?

Сюжеты :

В США с пистолетом: «Продажная» Собчак напугала своих избирателей выходкой Египет предложил России осуществить совместные проекты в области энергетики Самарские ученые разработали спутник для получения 3D-снимков космоса В рамках "Московской масленицы" 30 театров покажут свои спектакли Биткоин идет вниз. Что делать при обрушении рынка Новосибирец-должник притворился мешком с картошкой Соседи пристыдили Шепелева за скандал с родителями Жанны Фриске Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак
| | В ДНР создали наиболее крупнокалиберную снайперскую винтовку в мире

В ДНР создали наиболее крупнокалиберную снайперскую винтовку в мире

Сегодня, 16:32
На просторах сети появилось новое видео, сделанное на просторах самопровозглашенной Донецкой народной республики. Там была создана, судя по ролику, самая крупнокалиберная винтовка на планете. Видео было сделано на испытаниях комплекса «Сепаратист», прошедшего 8 февраля.
 

В ДНР создали наиболее крупнокалиберную снайперскую винтовку в мире

 

Прицельная дальность данного оружия составляет около трех тысяч метров. Боеприпасы для «Сепаратиста» сопоставимы по размерам с теми, что используются для зенитной установки ЗУ-23. При этом, отдача у винтовки практически отсутствует. Еще в декабре прошлого года в ДНР показывали эксклюзивные кадры стрельбы из крупнокалиберной винтовки, которая также была произведена местными специалистами и носила название «Дончанка».
 
Ролик был опубликован после того, как появилась новость, связанная с одобрением первой поставки на Украину летальных видов вооружения, в том числе винтовок Barrett M107A1.
 

В ДНР создали наиболее крупнокалиберную снайперскую винтовку в мире

 

Глава ДНР Александр Захарченко перед этим выступил с заявлением о том, что непризнанная республика смогла наладить и самостоятельную разработку собственного вооружения. Он, в частности, отмечал, что конструкторы ДНР разработали новые виды снайперских винтовок, пистолетов и минометов.

Николай Офицеров
Новости по теме
В России создана винтовка с дальностью стрельбы на 4210 метров
В России создана винтовка с дальностью стрельбы на 4210 метров

Оружейники из России создали винтовку, которая стреляет на четыре километра. Она предназначается для сверхдальней стрельбы.

В России создали самую легкую в мире крупнокалиберную винтовку
В России создали самую легкую в мире крупнокалиберную винтовку

В России создали самую легкую в мире крупнокалиберную винтовку. При весе в 10 килограммов снайперский комплекс «Корд-М» имеет прицельную дальность до 2 км.

ЦНИИТОЧМАШ разрабатывает новую высокоточную снайперскую винтовку для ВС РФ
ЦНИИТОЧМАШ разрабатывает новую высокоточную снайперскую винтовку для ВС РФ

По словам генерального директора ЦНИИТОЧМАШ, на сегодняшний день ведется разработка новейшей снайперской винтовки для вооруженных сил РФ.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости