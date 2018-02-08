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| | Роскомнадзор проверит Facebook во второй половине текущего года

Роскомнадзор проверит Facebook во второй половине текущего года

Сегодня, 16:27
Глава Роскомнадзора Андрей Жаров сообщил представителям американской компании Facebook о предстоящей проверке во второй половине этого года на встрече, которая состоялась в Москве. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Роскомнадзор проверит Facebook во второй половине текущего года

 

По словам Жарова, все организации должны выполнять законодательство страны, где они функционируют. По мнению главы Роскомнадзора, Facebook обязана исполнить взятые на себя обязательства и исправить недочеты, указанные при проверке. Если этого не произойдет, то работу компании заблокируют на территории России, хотя данной социальной сетью активно пользуются граждане РФ.

В 2015 году в Москве подписали закон о личных данных. Нарушителей фиксирует Роскомнадзор и рекомендует исправить проблемы в течение полугода. Если за это время предприятия не предпримут никаких мер по улучшению ситуации, то их работа в России прекратится. Закон распространяется на отечественные и заграничные организации.
Домбровский Сергей
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