ЦИК утвердил окончательный текст для избирательных бюллетеней

Центральный избирательный комитет утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования в ходе президентских выборов 18 марта. Информацией об этом поделились сотрудники кремлевского пула СМИ, ознакомленные с ситуацией. В окончательный бюллетень были включены восемь фамилий.

Первым в списке будет идти Сергей Бабурин, по алфавитному порядку после расположился кандидат от КПРФ Павел Грудинин, следом за ним два Владимира Жириновский и Путин. Под пятым номером будет идти Ксения Собчак, затем Максим Сурайкин и Борис Титов. Восьмерку будет замыкать кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

У кандидатов указан год рождения, место работы, место жительства и должность, а также кто является автором их выдвижения. Сведения о каждом кандидате в бюллетене занимают одинаковую площадь вне зависимости от размещенного объема информации. Зампреда Центризбиркома Николай Булаев утверждает, что комиссия получила от штабов кандидатов все согласования.

«Постараюсь максимально учесть все те замечания, которые были обоснованы и не противоречили общей практике, подходам и отображению актуальной информации», утверждает он. Булаев добавил также, что после утверждения текста избиркомы регионов должны начать изготавливать избирательные бюллетени.

Николай Офицеров