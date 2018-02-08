Путин признался, что не имеет смартфона

Во время совещания руководитель национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заговорил о проблеме глобального расходования энергии. Недовольство ученого вызвал объем потребления энергии смартфонами, по его словам, имеющегося у всех повсеместно. Этот аппарат, обрабатывая всего один голосовой запрос, тратит объем энергии, которого хватит на кипячение литра воды.
В обсуждение такой серьезной проблемы глава государства решил внести нотку юмора. Он уточнил, что смартфоны есть не у всех повсеместно. У него, к примеру, такого гаджета нет и продемонстрировал свой кнопочный агрегат, как подтверждение. Нашел Путин, что сказать и о кипячении воды. Он заявил, что если вода чистая, то кипятить ее необязательно.
Помимо неформальных моментов, российский лидер принял участие и в обсуждении более серьезных моментов. По его словам, путь в науку для талантливых ребят должен открываться уже со школьной парты, а российская наука должна сотрудничать с международной, чему и будет способствовать программа мегагрантов.