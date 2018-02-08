Путин признался, что не имеет смартфона

Президент России Владимир Путин сделал неожиданное признание. Оказалось, что у первого руководителя страны нет того, чем могут похвастаться многие современные школьники – смартфона. Об этом Владимир Владимирович рассказал в ходе заседания совета по науке и образованию в Новосибирске.

Дарья Светозарова

Во время совещания руководитель национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заговорил о проблеме глобального расходования энергии. Недовольство ученого вызвал объем потребления энергии смартфонами, по его словам, имеющегося у всех повсеместно. Этот аппарат, обрабатывая всего один голосовой запрос, тратит объем энергии, которого хватит на кипячение литра воды.В обсуждение такой серьезной проблемы глава государства решил внести нотку юмора. Он уточнил, что смартфоны есть не у всех повсеместно. У него, к примеру, такого гаджета нет и продемонстрировал свой кнопочный агрегат, как подтверждение. Нашел Путин, что сказать и о кипячении воды. Он заявил, что если вода чистая, то кипятить ее необязательно.Помимо неформальных моментов, российский лидер принял участие и в обсуждении более серьезных моментов. По его словам, путь в науку для талантливых ребят должен открываться уже со школьной парты, а российская наука должна сотрудничать с международной, чему и будет способствовать программа мегагрантов.