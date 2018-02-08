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| | Новейшие украинские ПТРК постоянно теряются по пути на передовую

Новейшие украинские ПТРК постоянно теряются по пути на передовую

Сегодня, 14:22
Новейшие противотанковые ракетные комплексы украинского производства «Скиф» и «Корсар» на передовую в зону так называемой АТО в Донбассе практически не попадают. Это отмечает блогер Диана Михайлова, которая ссылается на анонимный источник в Вооруженных силах Украины.
 

Новейшие украинские ПТРК постоянно теряются по пути на передовую

 

По словам Михайловой, данные орудия передаются в ВСУ действительно сотнями, ведь поступают по программе государственного оборонного заказа. Проблема, однако, с обеспечением ВСУ ПТРК так и не решена, несмотря на все описанное. Источник при этом отмечает, что на базе Харьковской и Львовской академий уже организовано обучение эксплуатации и боевого применения данных высокоточных средств по поражению противника. В обучении задействовано свыше двухсот человек.
 
Как сообщается, 7 февраля министр обороны Украины Степан Полторак заявил о том, что с начала данного года для нужд ВСУ уже было куплено более сотни единиц вооружения и военной техники. Данные средства относятся к автомобильной технике и прочим аспектам.
 
Помимо этого, в прошлом году, отмечал Полторак, ВСУ потратила более 2,6 тысячи единиц вооружения и техники общей стоимостью свыше 7 миллиардов гривен. В частности, были закуплены управляемые средства поражения, разведки и наблюдения.

Николай Офицеров
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