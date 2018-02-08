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| | Песков не решился комментировать визит Собчак в США

Песков не решился комментировать визит Собчак в США

Сегодня, 15:10
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не решился дать комментарий о ситуации, сложившейся вокруг выступления Собчак в Вашингтоне. 

Песков не решился комментировать визит Собчак в США

 

Аргументировал свой отказ Дмитрий Песков тем, что ранее в его адрес уже поступали замечания касательно его высказываний и он не хочет наступать на те же грабли снова.

Речь идет о поездке Ксении Собчак в столицу Соединенных Штатов - Вашингтон. Там кандидат на пост главы государства выступила с речью, в которой поделилась основными изменениями, которые она ввела бы после победы в президенсткой гонке.

Напомним, что ранее Элла Памфилова обратила внимание Пескова на его же слова о безоговорочном лидерстве Путина. В руководстве избиркома нашли в этом высказывании яркие агитационные нотки, недопустимые от представителей власти.

Политическая гонка окончится 18 марта, когда люди уже отдадут свои голоса за достойных, по их мнению, кандидатов.
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