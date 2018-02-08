Определился самый злостный нарушитель правил ЕС

Определился самый злостный нарушитель правил, установленных для стран-членов Евросоюза. Оказалось, что чаще и грубее всех нарушает предписания Германия, хоть и требует от других государств их беспрекословного соблюдения. Такое заявление сделал немецкой партии «Зеленые» Маркус Трессель в интервью изданию Handelsblatt.

Дарья Светозарова

Политик уверяет, что ФРГ утратило лидерские позиции и больше не является отличником, а плетется где-то в хвосте, среди безнадежно отстающих. Трессель также напомнил, что Германия получила от Брюсселя более 70 претензий по поводу нарушения законов ЕС. Берлину не удается привести указы Евросоюза в соответствие с законодательством Германии. Здесь представитель «Зеленых» намекает на вопросы охраны окружающей среды охраны здоровья и безопасности.Теперь судьбу ФРГ будут решать в Европейском суду. Эта же инстанция определит, понесет ли Германия какое-либо наказание за систематические нарушения. На втором месте по количеству и интенсивности нарушения правил ЕС находится Испания, а замыкает тройку антилидеров Бельгия.