«Я - не Пэрис Хилтон»: ТОП отличий «не такой» Ксении Собчак от гламурной блондинки

Телеведущая, популярный публицист и кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что она совсем не похожа на американскую светскую львицу Пэрис Хилтон. Она подчеркнула, что видит себя именно политиком, и для граждан РФ она именно такая.

Как журналист, Ксения Собчак рассказывает про разные важные сферы жизни, акцентируя внимание на влиянии власти. Деятель на выступлении в Национальном клубе печати в Вашингтоне подчеркнула, что не видит угрозы в Североатлантическом Альянсе и Евросоюзе, а хотела бы объединения России с этими организациями. По мнению Ксении Собчак, благодаря её программе, если она сможет победить, РФ станет парламентской республикой.





Стоит отметить, что в данном случае кандидат в президенты точно не похожа на Пэрис Хилтон, поскольку последняя никогда не пыталась заниматься политикой. Кроме того, американская светская львица имела проблемы с законом и даже 23 дня отсидела в тюрьме за нарушение правил вождения автомобиля. Информации о том, были ли подобные прецеденты у Ксении Собчак, не имеется. Единственный случай, причём весьма условный, был зафиксирован в СМИ в 2012 году, когда авто знаменитости остановили и решили посмотреть документы звезды. Однако за рулём сидел её водитель, а не она сама, и претензий в дальнейшем к Ксении Собчак в данном ключе не возникло.





С Пэрис Хилтон российского деятеля сравнивают, очевидно, за цвет волос, а также определённые действия, касающиеся и прошлого. Сходство условное, но на кого в таком случае Ксения Собчак похожа? Достаточно сложно сравнить её по стандартам с, в частности, другими оппозиционными политиками в связи с несколько более вызывающим поведением. Ксения Собчак получила много критики за свои достаточно своеобразные высказывания, которые были признаны некоторыми весьма оскорбительными и не совсем патриотичными. Кроме того, деятель позволила себе несколько «выходок» - например, танцы перед храмом в пьяном состоянии. Это вызвало шквал критики и непонимание, как вообще себя может так вести кандидат в президенты России.





Соответственно, как политик, Ксения Собчак также смотрится весьма относительно. Её громкие заявления далеко не у всех вызывают доверие. Безусловно, такие деятели в мировой истории также существовали, и итог их работы был совершенно разный. Потому, вероятнее всего, прежде, чем сравнивать Ксению Собчак с кем-то, стоит подождать, сможет ли она себя проявить как-то ещё, оставаясь политиком, по крайнее мере, пока не пройдут выборы.

Ирина Летинская