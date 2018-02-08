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| | Путин рассказал об уникальных традициях кооперативного движения России

Путин рассказал об уникальных традициях кооперативного движения России

Сегодня, 11:39
Глава РФ Владимир Путин обратился к жителям Ульяновска на открытии в городе форума «Новая кооперация». Лидер державы отметил важность создания новых рабочим мест и улучшения условий труда для сотрудников предприятий. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

Путин рассказал об уникальных традициях кооперативного движения России

 

Путин рассказал об уникальных традициях кооперативного движения в России, которое зародилось в середине IX века нашей эры. По словам президента, в стране необходимо улучшать агропромышленный комплекс, продовольственное обеспечение и бытовое обслуживание населения. Немаловажную роль для развития государства играет сельское хозяйство. С введением санкций против России местные фермеры имеют дополнительные возможности получения прибыли.

По заявлению Путина, на протяжении веков кооперативное движение являлось основным двигательным элементом развития экономики. Сейчас чиновники должны обеспечить увеличение числа рабочих мест и улучшение условий труда. Данную задачу Путин назвал приоритетной. Действующий глава России имеет более 71% сторонников в стране. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного экспертами ВЦИОМ.
Домбровский Сергей
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