Украинцы выдают себя за геев и коммунистов для получения статуса беженца в Европе

Украинцы получают статус беженцев в Европейских странах, выдавая себя за представителей ЛГБТ+ общества и коммунистов, сообщают «Вести».

Zustasiia Cancarini

Массовая миграция из страны давно не новость для каждого, но в последние годы она стала приобретать значительные обороты. Настоящей причиной бегства из Украины является нестабильная ситуация на Донбассе и огорчение происходящим на родине. Однако, страны ЕС отказываются предоставлять убежище на этих основаниях.В итоге, одним из самых популярных предлогов перемещения в другую страну стало угнетение за сексуальную ориентацию в родной стране. Некоторые граждане даже находят для себя фиктивных партнеров.В определенных странах ЕС легче получить статус беженца по политическим мотивам. Например, Италия и Испания. По прибытию с страну, украинцы сообщают, что они – жертвы политических репрессий и после получают желаемый статус беженца.