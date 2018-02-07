Из супермаркета в больницу: Как заполнить холодильник и не попасть на крючок аферистов?

Мнения

Из супермаркета в больницу: Как заполнить холодильник и не попасть на крючок аферистов?

Несколько советов покупателям.

Космическое влияние или на что способны звезды: Россияне готовятся к параду планет

От Редактора

Космическое влияние или на что способны звезды: Россияне готовятся к параду планет

Застанет ли нас это событие врасплох?

Сюжеты :

Самарские ученые разработали спутник для получения 3D-снимков космоса В рамках "Московской масленицы" 30 театров покажут свои спектакли Биткоин идет вниз. Что делать при обрушении рынка Новосибирец-должник притворился мешком с картошкой Соседи пристыдили Шепелева за скандал с родителями Жанны Фриске Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты
| | Украинцы выдают себя за геев и коммунистов для получения статуса беженца в Европе

Украинцы выдают себя за геев и коммунистов для получения статуса беженца в Европе

Вчера, 23:03
Украинцы получают статус беженцев в Европейских странах, выдавая себя за представителей ЛГБТ+ общества и коммунистов, сообщают «Вести».

Украинцы выдают себя за геев и коммунистов для получения статуса беженца в Европе

 

Массовая миграция из страны давно не новость для каждого, но в последние годы она стала приобретать значительные обороты. Настоящей причиной бегства из Украины является нестабильная ситуация на Донбассе и огорчение происходящим на родине. Однако, страны ЕС отказываются предоставлять убежище на этих основаниях.

В итоге, одним из самых популярных предлогов перемещения в другую страну стало угнетение за сексуальную ориентацию в родной стране. Некоторые граждане даже находят для себя фиктивных партнеров.

В определенных странах ЕС легче получить статус беженца по политическим мотивам. Например, Италия и Испания. По прибытию с страну, украинцы сообщают, что они – жертвы политических репрессий и после получают желаемый статус беженца.
Zustasiia Cancarini
Новости по теме
Миграционная службы Украины отказалась предоставлять Саакашвили статус беженца
Миграционная службы Украины отказалась предоставлять Саакашвили статус беженца

Миграционная службы Украины отказалась предоставлять Саакашвили статус беженца. Об этом проинформировал украинский генпрокурор Юрий Луценко.

ФМС: Более 220 тыс украинцев запросили временное убежище или статус беженца
ФМС: Более 220 тыс украинцев запросили временное убежище или статус беженца

Согласно официальным данным, полученным от представителя федеральной миграционной службы, больше, чем 220 тысяч граждан Украины обратились к ним с просьбой

Польша не хочет предоставлять украинским гражданам статус беженца
Польша не хочет предоставлять украинским гражданам статус беженца

Польское правительство не хочет предоставлять гражданам Украины статус беженцев. На данный момент таких желающих насчитывается более тысячи украинцев. Эти

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости