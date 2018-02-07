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| | МИД Польши заявляет о желании начать диалог с Россией

МИД Польши заявляет о желании начать диалог с Россией

Вчера, 21:48
Польша готова начать диалог с Россией. Об этом рассказали в МИД страны.

МИД Польши заявляет о желании начать диалог с Россией

 

Глава внешнеполитического ведомства Польши Яцек Чапунович намерен вывести отношения с РФ из тупика в нескольких отдельных сферах. Во время беседы с российским послом министр обсудил с дипломатом состояние отношений двух государств, в также диалог исторического значения между Москвой и Варшавой. Также Яцек Чапутовивич и Сергей Андреев затронули взаимодействие двух стран в рамках Совбеза ООН.

Шеф польской дипломатии заметил, что Варшава ожидает от РФ передачи фрагментов разбившегося под Смоленском самолета Ту-154М. В результате трагедии, которая произошла в апреле 2010 года, скончались 96 человек, включая президента страны Леха Качинского. Ранее Москва подчеркивала, что обломки лайнер не будут переданы до окончания расследования. Польша признала вердикт следователей, что Ту-154М рухнул из-за взрыв. Эксперты уверены, что катастрофа произошла по причине ошибки пилотов.
Никита Готский
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