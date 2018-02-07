В Госдуме внесли законопроект о возвращении летнего времени

Депутат партии «Единая Россия» Андрей Барышев, вынес предложение Государственной думе РФ рассмотреть законопроект, о возвращении весной летнего времени.

Пелагея Лебединская

В законопроекте депутаты партии «Единая Россия» вынесли предложение установить «московское время» наравне с национальной шкалой, каково будет подходить к всемирному времени UTC + 4 часа. По предположениям Андрея Барышева переход весной на летнее время даст рационально пользоваться, в течении весны , лета и начало осени, светлым временем суток. Это позволит намного экономнее пользоваться ресурсами и сделает крепче здоровье россиян. Так как из-за десинхронизации биологических ритмов с данным временем очень страдают люди болеющие гипертонией, сосудистым заболеванием сердца и многими другими болезнями.Отметим, что переход на летнее время в РФ в первый раз было совершено в 1992 году. Весной 2011 года по приказу президента Д. Медведева летнее время во всех регионах России было провозглашено постоянным.