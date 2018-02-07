Лавров: Война США и КНДР приведет к миллиону погибших

По словам министра, в настоящее время Вашингтон все более усиливает санкционную политику и угрожает Северной Корее военным вторжением. Воплощение такого сценария в жизнь может привести к гибели миллиона человека и больше, поэтому такого нельзя допустить. Также Лавров считает, что для мирного решения конфликта США станут советоваться со своими союзниками Японией и Южной Кореей. Шеф МИД РФ заявил, что силовая попытка американцев решить проблему с Пхеньяном приведет только в трагическим последствиям, применение армии в данном регионе приведет в катастрофе.
Лавров: Война США и КНДР приведет к миллиону погибшихВчера, 17:56
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на очередной запуск ракеты Северной Кореей. Он заявил, что Россия поддерживает резолюции
Председатель МИД России Сергей Лавров предложил свой вариант решения конфликта с Северной Кореей, о чем он заявил на форуме в Маниле. Чиновник считает, что нет
Ведущие дипломаты смогли разработать "дорожную карту" для решения северокорейской проблемы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.