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| | Лавров: Война США и КНДР приведет к миллиону погибших

Лавров: Война США и КНДР приведет к миллиону погибших

Вчера, 17:56
Вероятный военный конфликт с участием США и КНДР приведет к гибели миллиона человек. Так считает глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров: Война США и КНДР приведет к миллиону погибших

 

По словам министра, в настоящее время Вашингтон все более усиливает санкционную политику и угрожает Северной Корее военным вторжением. Воплощение такого сценария в жизнь может привести к гибели миллиона человека и больше, поэтому такого нельзя допустить. Также Лавров считает, что для мирного решения конфликта США станут советоваться со своими союзниками Японией и Южной Кореей. Шеф МИД РФ заявил, что силовая попытка американцев решить проблему с Пхеньяном приведет только в трагическим последствиям, применение армии в данном регионе приведет в катастрофе.
 
Ситуация на Корейском полуострове осложнилась осенью 2017 года, когда КНДР стала регулярно тестировать свои баллистические ракеты. В конце года ООН приняла закон об усилении санкций против страны.

Никита Готский
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