Лавров: Война США и КНДР приведет к миллиону погибших

По словам министра, в настоящее время Вашингтон все более усиливает санкционную политику и угрожает Северной Корее военным вторжением. Воплощение такого сценария в жизнь может привести к гибели миллиона человека и больше, поэтому такого нельзя допустить. Также Лавров считает, что для мирного решения конфликта США станут советоваться со своими союзниками Японией и Южной Кореей. Шеф МИД РФ заявил, что силовая попытка американцев решить проблему с Пхеньяном приведет только в трагическим последствиям, применение армии в данном регионе приведет в катастрофе.

По словам министра, в настоящее время Вашингтон все более усиливает санкционную политику и угрожает Северной Корее военным вторжением. Воплощение такого сценария в жизнь может привести к гибели миллиона человека и больше, поэтому такого нельзя допустить. Также Лавров считает, что для мирного решения конфликта США станут советоваться со своими союзниками Японией и Южной Кореей. Шеф МИД РФ заявил, что силовая попытка американцев решить проблему с Пхеньяном приведет только в трагическим последствиям, применение армии в данном регионе приведет в катастрофе.

С итуация на Корейском полуострове осложнилась осенью 2017 года, когда КНДР стала регулярно тестировать свои баллистические ракеты. В конце года ООН приняла закон об усилении санкций против страны.

Никита Готский

Вероятный военный конфликт с участием США и КНДР приведет к гибели миллиона человек. Так считает глава МИД России Сергей Лавров.