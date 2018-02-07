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| | Пенс анонсировал "жесткие" санкции в отношении КНДР

Пенс анонсировал "жесткие" санкции в отношении КНДР

Вчера, 17:44
США обещают ввести против КНДР «агрессивные» санкции. Такое заявление сделал вице-премьер страны Майкл Пенс.
 

Пенс анонсировал "жесткие" санкции в отношении КНДР

 

Вашингтон заявил о намерении ввести новые жесткие ограничения в отношении Северной Кореи, обнародуют их в скором времени. После беседы с председателем японского правительства Синдзо Абэ Пенс отметил, что ведущей целью подобных действий является дальнейшее давление на КНДР в целях полнейшей денуклеаризации Корейского полуострова. США стремятся при помощи санкций вынудить Пхеньян навсегда отказаться от создания ядерного оружия и баллистических боеголовок. Синдзо Абэ пообещал, что Япония никогда не признает КНДР ядерным государством.

Обстановка на Корейском полуострове ухудшилась осенью, когда Пхеньян испытал межконтинентальную ракету «Хвасон-15». Власти объявили, что она способна нести ядерную боеголовку, а США находятся в зоне ее поражения.

Никита Готский
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