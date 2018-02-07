Пенс анонсировал "жесткие" санкции в отношении КНДР

США обещают ввести против КНДР «агрессивные» санкции. Такое заявление сделал вице-премьер страны Майкл Пенс.



ашингтон заявил о намерении ввести новые жесткие ограничения в отношении Северной Кореи, обнародуют их в скором времени. После беседы с председателем японского правительства Синдзо Абэ Пенс отметил, что ведущей целью подобных действий является дальнейшее давление на КНДР в целях полнейшей денуклеаризации Корейского полуострова. США стремятся при помощи санкций вынудить Пхеньян навсегда отказаться от создания ядерного оружия и баллистических боеголовок. Синдзо Абэ пообещал, что Япония никогда не признает КНДР ядерным государством.



Обстановка на Корейском полуострове ухудшилась осенью, когда Пхеньян испытал межконтинентальную ракету «Хвасон-15». Власти объявили, что она способна нести ядерную боеголовку, а США находятся в зоне ее поражения.