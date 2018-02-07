США потратят 45 млрд долларов на военную операцию в Афганистане

Рэндалл Шрайвер, являющийся официальным помощником главы Пентагона, заявил о том, что Соединенные Штаты Америки намерены потратить на специальную операцию в Афганистане в нынешнем году около 45 миллиардов долларов.

Александр Вест

В рамках очередных слушаний в сенатском комитете относительно дел американских вооруженных сил Шрайвер заметил, что экономическая помощь Кабулу от США обойдётся американской стороне в 780 миллионов долларов, а 5 миллиардов долларов будет выделено на поддержку сил безопасности и в качестве поддержки многочисленным афганским военнослужащим. Также Рэндалл Шрайвер заявил, что около 13 миллиардов долларов будет потрачено на содержание американских солдат в Афганистане.Правительство США не намерено вступать в переговоры с боевиками, организовавшими множественные теракты в Кабуле, однако политик также признал, что ситуацию в Афганистане следует разрешать не только путём продолжения военного конфликта.