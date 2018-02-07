МИД России сравнил поведение США с детской истерикой

Недовольство США улучшающими отношениями России и стран Латинской Америки можно сравнить с истерикой ребенка. Так считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Никита Готский

По словам отечественного дипломата, Вашингтон уже неоднократно в свойственном ему стиле капризного ребенка устраивает истерики по любому поводу. Рябков считает, если американцам что-либо приходится не по душе, они как малые дети: падают на пол, стучат ножками и бьются в истерике. Замминистра отмечает, что такое поведение США нельзя назвать серьезным и достойным. Политик выражает уверенность в отсутствии смысла в угрозах Белого дома касательно санкций в сторону Венесуэлы. Рябков заявил, что Россия и далее станет продолжать сотрудничество с Латинской Америкой, несмотря на неудовлетворенность США.Ранее Вашингтон сообщил о возможности проведения нефтяного эмбарго для Венесуэлы. Глава страны Николас Мадуро заявил, что Каракас справится в любой пробле6мо со стороны США.