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| | МИД России сравнил поведение США с детской истерикой

МИД России сравнил поведение США с детской истерикой

Сегодня, 11:41
Недовольство США улучшающими отношениями России и стран Латинской Америки можно сравнить с истерикой ребенка. Так считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

МИД России сравнил поведение США с детской истерикой

 

По словам отечественного дипломата, Вашингтон уже неоднократно в свойственном ему стиле капризного ребенка устраивает истерики по любому поводу. Рябков считает, если американцам что-либо приходится не по душе, они как малые дети: падают на пол, стучат ножками и бьются в истерике. Замминистра отмечает, что такое поведение США нельзя назвать серьезным и достойным. Политик выражает уверенность в отсутствии смысла в угрозах Белого дома касательно санкций в сторону Венесуэлы. Рябков заявил, что Россия и далее станет продолжать сотрудничество с Латинской Америкой, несмотря на неудовлетворенность США.

Ранее Вашингтон сообщил о возможности проведения нефтяного эмбарго для Венесуэлы. Глава страны Николас Мадуро заявил, что Каракас справится в любой пробле6мо со стороны США.
Никита Готский
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