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| | Разделение русских и эстонцев происходит из-за политиков

Разделение русских и эстонцев происходит из-за политиков

Вчера, 22:32
Разобщенность этнических русских и эстонцев виноваты политики. Именно они показывают нежелание видеть уроженцев России в стране.

Разделение русских и эстонцев происходит из-за политиков

 

Ранее пресса Эстонии обнародовала итоги британского исследования о государствах Балтии. Самый высокий уровень сегрегации обнаружен на территории Эстонии. Нарисованный англичанами портрет русского человека довольно негативный, а набросок демонического образа был приготовлен до начала журналисткой работы.

Эстонские аналитики, комментируя работу британцев, отмечают, что в появлении барьера между прибалтами и русскими виноваты отчего-то последние: они якобы постоянно получают сигналы, что им не место в Эстонии, причем такие оповещения поступают от политических верхов, а не от обычных граждан.

Подобные сигналы стали появляться еще в 90 годах, когда на митинги люди выходили с баннерами, которые гласили: «Эстония для эстонцев». Политики стараются держаться лозунга «Разделяй и властвуй» апеллируя к низменным чувствам избирателей найти врагов и озлобиться на них. Определенные стремления политических сил понят сложности нацменьшинств многими понимаются как намерение проводить русификацию в стране.

Эксперты считают, что политики должны понять русские не являются инструментов для сбора голосов, а такими же гражданами Эстонии, которых нужно ценить и дать понять, что они свои.
Никита Готский
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