Собчак заявила о желании превратить Россию в парламентскую республику

Ксения Собчак предлагает сделать Россию парламентской республикой. Об этом она сообщила во время визита в США.

Никита Готский

Претендент на кресло президента РФ Ксения Собчак выступила с инициативой изменить баланс власти в стране, снизив уровень полномочий главы государства и расширив деятельность законодательной власти, сделав Россию парламентской республикой. Она разделяет озабоченность западных государств в отношении российской политики, которая, по мнению Собчак, напоминают худшие моменты холодной войны, но при этом часть ответственности она возложила на Запад.Также она высказалась о оппозиции. Собчак утверждает, что отечественные противники действующего режима не имеют общности. Она напомнила, что пропаганда любит говорить, что в РФ нет альтернативы нынешнему президенту Владимиру Путину, но дочь первого губернатора Петербурга собирается это изменить.