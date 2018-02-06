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От Редактора

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| | Собчак заявила о желании превратить Россию в парламентскую республику

Собчак заявила о желании превратить Россию в парламентскую республику

Вчера, 21:52
Ксения Собчак предлагает сделать Россию парламентской республикой. Об этом она сообщила во время визита в США.

Собчак заявила о желании превратить Россию в парламентскую республику

 

Претендент на кресло президента РФ Ксения Собчак выступила с инициативой изменить баланс власти в стране, снизив уровень полномочий главы государства и расширив деятельность законодательной власти, сделав Россию парламентской республикой. Она разделяет озабоченность западных государств в отношении российской политики, которая, по мнению Собчак, напоминают худшие моменты холодной войны, но при этом часть ответственности она возложила на Запад.

Также она высказалась о оппозиции. Собчак утверждает, что отечественные противники действующего режима не имеют общности. Она напомнила, что пропаганда любит говорить, что в РФ нет альтернативы нынешнему президенту Владимиру Путину, но дочь первого губернатора Петербурга собирается это изменить.
Никита Готский
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