Захарова: Доля конструктива в отношениях с США должна расширяться

В эфире программы «60 минут» Мария Захарова дала комментарии по поводу слов министра обороны США Джеймса Мэттиса. Официальный представитель МИД объявила, что данная тема назревала давно, а странам следует укреплять взаимоотношения. При этом Захарова отметила, что нужно уменьшать информационную шумиху и политику русофобии, исходящей от определенных представителей власти Соединенных Штатов Америки.
Напомним, что ранее глава Минобороны США объявил, что государству необходимо налаживать отношения в военной сфере с Россией и Китайской Народной Республикой.