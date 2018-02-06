Захарова: Доля конструктива в отношениях с США должна расширяться

МИД РФ дал комментарии по поводу заявления главы Министерства обороны США Джеймса Мэттиса о необходимости тесного сотрудничества с РФ в военной сфере. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, считает, что этот вопрос назревал давно, а РФ и США должны укреплять взаимодействие.

Виктория Озерова

В эфире программы «60 минут» Мария Захарова дала комментарии по поводу слов министра обороны США Джеймса Мэттиса. Официальный представитель МИД объявила, что данная тема назревала давно, а странам следует укреплять взаимоотношения. При этом Захарова отметила, что нужно уменьшать информационную шумиху и политику русофобии, исходящей от определенных представителей власти Соединенных Штатов Америки.Напомним, что ранее глава Минобороны США объявил, что государству необходимо налаживать отношения в военной сфере с Россией и Китайской Народной Республикой.