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| | Захарова: Доля конструктива в отношениях с США должна расширяться

Захарова: Доля конструктива в отношениях с США должна расширяться

Вчера, 21:10
МИД РФ дал комментарии по поводу заявления главы Министерства обороны США Джеймса Мэттиса о необходимости тесного сотрудничества с РФ в военной сфере. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, считает, что этот вопрос назревал давно, а РФ и США должны укреплять взаимодействие.

Захарова: Доля конструктива в отношениях с США должна расширяться

 

В эфире программы «60 минут» Мария Захарова дала комментарии по поводу слов министра обороны США Джеймса Мэттиса. Официальный представитель МИД объявила, что данная тема назревала давно, а странам следует укреплять взаимоотношения. При этом Захарова отметила, что нужно уменьшать информационную шумиху и политику русофобии, исходящей от определенных представителей власти Соединенных Штатов Америки.

Напомним, что ранее глава Минобороны США объявил, что государству необходимо налаживать отношения в военной сфере с Россией и Китайской Народной Республикой.
Виктория Озерова
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