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| | Президент Польши утвердил спорный закон о Холокосте

Президент Польши утвердил спорный закон о Холокосте

Вчера, 20:31
Президент Польши Анджей Дуда решил одобрить новую версию закона об Институте национальной памяти. При этом польский лидер намерен проверить проект на адекватность конституции. Об этом он заявил в эфире Польского телевидения.

Президент Польши утвердил спорный закон о Холокосте

 

Сегодня, 6 февраля, президент Польши Анджей Дуда возвестил о своем намерении принять спорный закон о Холокосте. Свое решение лидер аргументировал необходимостью защищать доброе имя страны и ее граждан. При этом глава Польши намерен послать закон об Институте национальной памяти на контроль в Конституционный суд. Также польский лидер отметил, что на его решение повлияла дискуссия, возникшая вокруг законопроекта.

Напомним, что в соответствии с новой редакцией пропаганда украинской националистской идеологии, отрицание массового убийства поляков на Волыни и утверждение о помощи народа нацистам будет наказываться штрафом или лишением свободы до трех лет. Украина и Израиль осудили новый закон.
Виктория Озерова
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