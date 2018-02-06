iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Мнения

iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Флагманская продукция Apple не выдерживает никакой критики.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Новое правительство Германии пошло на примирение с Россией

Новое правительство Германии пошло на примирение с Россией

Вчера, 20:09
Новое правительство кабинета министров ФРГ пытается наладить свои отношения с Россией.

Новое правительство Германии пошло на примирение с Россией

 

6 января министерство Германии выдало документ. в котором указано, что их целью сейчас есть возврат политических отношений с Россией, а также к взаимному доверию, которое возвратит странам тесное партнерство. Такое решение кабинет министров ФРГ принял сразу же после того, как Ангела Меркель решила заключить коалиционное соглашение с социал-демократами. Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия также надеется на полное восстановление политических отношений с Германией.

Отметим, что кабинет министров ФРГ также хочет принять участие в миссии ООН, которая работает над урегулированием военного конфликта на Украине.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Молдавия намерена всерьез нормализовать отношения с Россией
Молдавия намерена всерьез нормализовать отношения с Россией

Республика Молдова заинтересована в скорейшей нормализации отношений с Российской Федерацией. Речь идёт о политических и экономических составляющих. Об этом

Меркель: ЕС хочет иметь хорошие отношения с Россией
Меркель: ЕС хочет иметь хорошие отношения с Россией

Ангела Меркель в ходе своего видеобращения, которое делает еженедельно, заявила, что ЕС хочет хороших отношений с Россией, как собственно и ФРГ.

Ангела Меркель сделала заявление о заинтересованности в конструктивных отношениях с Россией
Ангела Меркель сделала заявление о заинтересованности в конструктивных отношениях с Россией

Ангела Меркель, канцлер Германии, заявила о том, что страна заинтересована в построении конструктивных отношений с РФ.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости