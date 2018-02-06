Новое правительство Германии пошло на примирение с Россией

Новое правительство кабинета министров ФРГ пытается наладить свои отношения с Россией.

Пелагея Лебединская

6 января министерство Германии выдало документ. в котором указано, что их целью сейчас есть возврат политических отношений с Россией, а также к взаимному доверию, которое возвратит странам тесное партнерство. Такое решение кабинет министров ФРГ принял сразу же после того, как Ангела Меркель решила заключить коалиционное соглашение с социал-демократами. Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия также надеется на полное восстановление политических отношений с Германией.Отметим, что кабинет министров ФРГ также хочет принять участие в миссии ООН, которая работает над урегулированием военного конфликта на Украине.