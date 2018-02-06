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| | Пентагон намерен уволить десятки тысяч военных

Пентагон намерен уволить десятки тысяч военных

Вчера, 19:56
Заместитель главы Минобороны США Патрик Шанахан совместно с командирами войск будут отбирать личный состав военнослужащих Пентагона. Покинут солдатские места десятки тысяч человек.

Пентагон намерен уволить десятки тысяч военных

 

Как сообщает американское издание, комиссия Минобороны заканчивает рассматривать приказ о сокращении солдатских кадров на территории Пентагона. Покинут ряды военнослужащие, у которых не продлён контракт, а также имеющие инвалидность, где указана непригодность продолжать службу.

Майор BBC Карла Глисон заявила, что в скором времени такая система отбора охватит весь мир. Будут установлены единые критерии, чтобы оставаться в рабочем солдатском строю. Все эти мероприятия разработаны для повышения боеготовности внутри Пентагона. Бойцы смогут более чётко и эффективно выполнять заданные приказы.

Джон Трокселл, который является старшим советчиком по делам сержантского и личного состава, поведал, что примерно 11% военнослужащих придется отсеять. Непригодные солдаты не смогут выполнять сложные задания за приделами страны, поэтому власти разработали новую систему. Количество военных «изгоев» насчитывает около 235 тысяч человек.

В прошлом году Джеймс Мэттис был крайне разочарован низкой продуктивностью своих военных. Возможно в этом году министр обороны сможет гордиться за своих военнослужащих.
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