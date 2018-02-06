Пентагон намерен уволить десятки тысяч военных

Заместитель главы Минобороны США Патрик Шанахан совместно с командирами войск будут отбирать личный состав военнослужащих Пентагона. Покинут солдатские места десятки тысяч человек.

Как сообщает американское издание, комиссия Минобороны заканчивает рассматривать приказ о сокращении солдатских кадров на территории Пентагона. Покинут ряды военнослужащие, у которых не продлён контракт, а также имеющие инвалидность, где указана непригодность продолжать службу.Майор BBC Карла Глисон заявила, что в скором времени такая система отбора охватит весь мир. Будут установлены единые критерии, чтобы оставаться в рабочем солдатском строю. Все эти мероприятия разработаны для повышения боеготовности внутри Пентагона. Бойцы смогут более чётко и эффективно выполнять заданные приказы.Джон Трокселл, который является старшим советчиком по делам сержантского и личного состава, поведал, что примерно 11% военнослужащих придется отсеять. Непригодные солдаты не смогут выполнять сложные задания за приделами страны, поэтому власти разработали новую систему. Количество военных «изгоев» насчитывает около 235 тысяч человек.В прошлом году Джеймс Мэттис был крайне разочарован низкой продуктивностью своих военных. Возможно в этом году министр обороны сможет гордиться за своих военнослужащих.