Помидор "Путин" посадят в Челябинске

Овощеводы Челябинска посадят в горшок «Путина». Помидор, названный в честь президента, должен вырасти длиной в 8 см до выборов.

Никита Готский

Представители челябинского избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина проведут встречу с российскими садоводами. В процессе мероприятия опытный садовод Николай Александров в присутствии сподвижников действующего главы государств и сотрудников СМИ посадит созданный десять лет назад сорт большого помидора, названного в честь нынешнего лидера Кремля. Во время посадки Александров поведает людям о томате, его хорошей плодовитости и необычном вкусе.В региональном штабе президента считают, что данное мероприятие даст начало акции «ПутинРасти». В течение нескольких дней садоводы будут садить томат «Путин», ухаживать за ним и следить за ростом. За полтора месяца помидор должен вырасти на 8 см.