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| | Помидор "Путин" посадят в Челябинске

Помидор "Путин" посадят в Челябинске

Вчера, 18:28
Овощеводы Челябинска посадят в горшок «Путина». Помидор, названный в честь президента, должен вырасти длиной в 8 см до выборов.

Помидор "Путин" посадят в Челябинске

 

Представители челябинского избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина проведут встречу с российскими садоводами. В процессе мероприятия опытный садовод Николай Александров в присутствии сподвижников действующего главы государств и сотрудников СМИ посадит созданный десять лет назад сорт большого помидора, названного в честь нынешнего лидера Кремля. Во время посадки Александров поведает людям о томате, его хорошей плодовитости и необычном вкусе.

В региональном штабе президента считают, что данное мероприятие даст начало акции «ПутинРасти». В течение нескольких дней садоводы будут садить томат «Путин», ухаживать за ним и следить за ростом. За полтора месяца помидор должен вырасти на 8 см.
Никита Готский
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