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| | Россия получит гиперзвуковое оружие в 2020 годах

Россия получит гиперзвуковое оружие в 2020 годах

Вчера, 18:17
Россия станет обладателем гиперзвукового оружия в 2020 годах. Об этом рассказали отечественные оружейники.

Россия получит гиперзвуковое оружие в 2020 годах

 

По словам представителей компании «Тактическое военное вооружение», государство получит гиперзвуковое оружие в 2020 годах, зависимо от всевозможных моментов и деталей, точную дату разработчики не решаются назвать. Также в корпорации отмечают, что создаваемое ими оружие по своему потенциалу приближается к ядерному.

Прежде российский генерал Виктор Бондарев заявлял, что отечественная армия получит самое новое гиперзвуковое оружие. По его словам, страна имеет большой задел по нынешнему не ядерному оружию, включая высокоточное. Таким путем стратегическое сдерживание можно будет обеспечить и не ядерной частью местного арсенала. Помимо этого Бондарев подчеркнул, что РФ соблюдает нормы договора CHB-3 и пополняет личный ядерный потенциал в рамках согласованной квоты.
Никита Готский
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