В Верховной Раде объявили, что Украине нечем платить долги

Евгений Мураев, депутат Верховной Рады, провозгласил, что Украине нечем расплачиваться с долгами. Бюджет станы составляет 32 миллиарда гривен, в то время как внешний долг равен 305 миллиардам.

Виктория Озерова

Украинский парламентарий Евгений Мураев на телеканале NewsOne рассказал о долгах Украины. В этом году стране придется выплатить более 300 миллиардов гривен (около 10 миллиардов долларов), при этом не вся сумма пойдет на погашение обязательств. Мураев считает эту сумму «катастрофической», поскольку бюджет государства в этом году составляет всего 32 миллиарда гривен. Евгений Мураев рассказал, что в ближайшие два года Украине предстоит отдать 20 миллиардов долларов. При этом золотовалютный запас государства не превышает 19 миллиардов, большая часть которого – ценные бумаги.Мураев обвинил антироссийские санкции в падении уровня ВВП Украины, так как именно Киев, по мнению парламентария, пострадал больше всего от такие мер.