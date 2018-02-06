Пророссийский украинский политик назвал Украину "туалетом Европы"

В эфире телеканала "112 Украина" бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко сравнил Украину с "закрытым сельским туалетом", оставшимся на обочине отношений между Европой и Россией.

Сам политик считает, что раньше именно посредством Украины происходила связь Европы с Россией, но теперь в силу сложившихся обстоятельств и обострившегося украинско-российского конфликта Украина утратила свои позиции и превратилась в "закрытый сельский туалет", услугами которого уже никто не пользуется.При этом отношения России и Европы никуда не делись, они просто сместились немного севернее - в Польшу, Латвию и Литву. Теперь посредством этих стран происходит товарообмен между Западом и Востоком.