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| | Пророссийский украинский политик назвал Украину "туалетом Европы"

Пророссийский украинский политик назвал Украину "туалетом Европы"

Сегодня, 16:04
В эфире телеканала "112 Украина" бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко сравнил Украину с "закрытым сельским туалетом", оставшимся на обочине отношений между Европой и Россией.

Пророссийский украинский политик назвал Украину "туалетом Европы"

 

Сам политик считает, что раньше именно посредством Украины происходила связь Европы с Россией, но теперь в силу сложившихся обстоятельств и обострившегося украинско-российского конфликта Украина утратила свои позиции и превратилась в "закрытый сельский туалет", услугами которого уже никто не пользуется.

При этом отношения России и Европы никуда не делись, они просто сместились немного севернее - в Польшу, Латвию и Литву. Теперь посредством этих стран происходит товарообмен между Западом и Востоком.
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