Навальный запустил флешмоб в поддержку обвиняемого в экстремизме жителя Челябинска

Российский оппозиционер Алексей Навальный огласил флешмоб в поддержку жителя Архангельска, которого обвиняют в демонстрации нацистской символики. Сам мужчина не согласен с предъявляемым ему обвинениями.

Навальный считает произошедшее «акцией против идиотизма», призвав публиковать у себя «запрещенный» снимок с парада Победы, а также продвигать в Сети его ролик, где он описывает возникшую ситуацию.

Никита Готский

Пожилой житель Архангельска обвиняется в публичной демонстрации символики, связанной с Третьим Рейхом, ранее его по этому делу уж оштрафовали на 1000 рублей за публикацию фото с советскими бойцами, держащих в руках НС-знамена во время празднования Дня Победы летом 1945 года.Сам пострадавший удивлен таким поворотом событий. Он заявил, что выложил в Интернет обычный исторический снимок, который ранее печатали в школьных учебниках. К слову, ранее Роскомнадзор утверждал, что публичный показ символики гитлеровской Германии без намерения пропаганды не считается экстремизмом.