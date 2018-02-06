Навальный запустил флешмоб в поддержку обвиняемого в экстремизме жителя Челябинска

Пожилой житель Архангельска обвиняется в публичной демонстрации символики, связанной с Третьим Рейхом, ранее его по этому делу уж оштрафовали на 1000 рублей за публикацию фото с советскими бойцами, держащих в руках НС-знамена во время празднования Дня Победы летом 1945 года.
Сам пострадавший удивлен таким поворотом событий. Он заявил, что выложил в Интернет обычный исторический снимок, который ранее печатали в школьных учебниках. К слову, ранее Роскомнадзор утверждал, что публичный показ символики гитлеровской Германии без намерения пропаганды не считается экстремизмом.