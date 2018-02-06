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| | Жириновский: Чиновникам нужно учиться разговаривать с людьми

Жириновский: Чиновникам нужно учиться разговаривать с людьми

Сегодня, 15:18
В связи с недавно прошедшей в Москве бурей, которая покрыла улицы столицы многосантиметровым слоем снега, коммунальные службы работают в усиленном режиме, однако, это не уменьшает случаи, когда между работниками ЖКХ и гражданами возникают конфликты.

Жириновский: Чиновникам нужно учиться разговаривать с людьми

 

Известный российский политический деятель Владимир Жириновский прокомментировал слоившуюся в Москве ситуацию вокруг уборки снега. По словам политика, в столичную мэрию регулярно поступают жалобы со стороны граждан, которые заявляют о недобросовестной работе дворников, которые не в состоянии очистить улицы от снега в нужные сроки. Жириновский заявил, что нередко на дворников совершаются нападения, а наиболее агрессивные граждане закидывают работников ЖКХ яйцами.

Жириновский заметил, что данная ситуация, как и многие другие, имеет две стороны проблемы: с одной стороны, людям следует быть более сдержанными, так как последствия столь серьёзной снежной бури невозможно ликвидировать в весьма краткие сроки, а с другой стороны, чиновникам следует научиться общаться с гражданами. Политик добавил, что чиновникам следует научиться разъяснять людям доступным языком, что работа выполняется, однако, чрезвычайные обстоятельства влияют на сроки её выполнения.
Александр Вест
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