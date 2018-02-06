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| | Памфилова резко отреагировала на заявление депутата об отсутствии выборов в России

Памфилова резко отреагировала на заявление депутата об отсутствии выборов в России

Сегодня, 14:48
Руководитель ЦИК Элла Помфилова предложила депутату Госдумы сложить мандат в ответ критику российской системы выборов.

Памфилова резко отреагировала на заявление депутата об отсутствии выборов в России

 

Депутат от КПРФ, Тамара Плетнева в репортаже одного из каналов на камеру высказала мнение о том, что "выборов в стране нет, одни фальсификации". Так же депутат передала слова известного ей главыодного из районов: "Скажут обезьяну выбирать - я выберу". 

 

Памфилова резко отреагировала на заявление депутата об отсутствии выборов в России

 

Элла Памфилова не забыла и про этот момент, указав Тамаре Плетневой, что и последняя была выбрана депутатом Госдумы на таких же выборах, значит приравнивает себя к обезьяне и не последовательна в поступках, ведь не смотря на "не правдивые" результаты остается на своей должности с приличной зарплатой, а не отказывается от этих преимуществ в угоду честной системы.
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