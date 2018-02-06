Путин посетит Красноярск и Новосибирск

Владимир Путин 7-8 февраля отправится в Красноярск и Новосибирск. Об этом сообщил представители Кремля.

Никита Готский

Путин улетает в Сибирь, там он с рабочим визитом посетит такие населенные пункты, как Красноярск и Новосибирск. Завтра Путин прилетит в Красноярск, а на следующий день он намерен работать в Новосибирске, где пройдут мероприятия в честь Дня российской науки.Сегодня Владимир Путин проведет встречу с представителями ВТБ. Он займется вопросами, которые связаны с деятельностью кредитного учреждения и группы ВТБ. Пресс-секретарь лидера Кремля Дмитрий Песков данное мероприятие назвал «регулярным общением», актуальным для подведения результатов года, добавив, что глава российского государства обсудит и некоторые другие крупные проекты.Ранее сообщалось, что экс-учительница Путина после смерти завещала квартиру в Израиле РФ. Педагог вела у главы РФ уроки немецкого языка, она уехала в Израиль в 1973 году, а со своим учеником встретилась только в 2005 году.