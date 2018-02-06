Самогон из России начал "угрожать" Украине

Россия снова «угрожает» Украине. На этот раз - самогоном.

Никита Готский

Представители комитета телевидения и радиовещания Украины внесли книгу о самогоноварении в рейтинг российских изданий, которые запрещены к ввозу в страну. Данный список пополнили три книги, включая сборник по самогоноварению, производству вина, коньяка и наливки по ГОСТУ. Ведомство объясняет, что в этой литературе имеется некая пропаганда «имперских доктрин» и большевицкого режима. На сайте комитете сказано, что данное издание, невинное на первый взгляд, демонстрирует картинки с советской символикой, а каждую страницу книги украшает георгиевская лента.Ранее президент Украины Петр Порошенко поставил личную подпись в документе, который ограничивает доступ печатной продукции с антиукраинским содержанием из РФ. Перечень насчитывает около трех десятков материалов, включая «Историю Российского государства» и другие.