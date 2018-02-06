Генконсул США назвал Екатеринбург «русским Чикаго»

Пол. М. Картер, являющийся генеральным консулом Соединенных Штатов Америки в Екатеринбурге, побывав в уральском мегаполисе, сравнил его с Чикаго. Консул заметил, что не смотря на весьма развитую промышленную базу, город отличается развитой культурой.

Александр Вест

Картер заметил, что Екатеринбург является довольно динамичным и интересным мегаполисом с массой уникальных особенностей. Генконсул добавил, что Россия, как и США, являются весьма великими государствами, которые добились нынешнего величия за счёт развития структуры промышленности, а также богатой национальной культуры. Все эти черты, прославившие обе страны, генконсул увидел и в Екатеринбурге, назвав его аналогом известного американского города Чикаго.Заметим, Картер также отозвался о ежегодной традиции крещенских купаний, назвав её странной. Генеральный консул из-за состояния своего здоровья не смог приобщиться к данной традиции, однако, поддерживал своих коллег и друзей, которые соблюдали вековые христианские устои.