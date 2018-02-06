iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Мнения

iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Флагманская продукция Apple не выдерживает никакой критики.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | В Госдуме подтвердили размещение "Искандеров" в Калининградской области

В Госдуме подтвердили размещение "Искандеров" в Калининградской области

Сегодня, 12:55
Глава комитета обороны Владимир Шаманов подтвердил наличие российских "Искандеров" в Калининградской области.

В Госдуме подтвердили размещение "Искандеров" в Калининградской области

 

В понедельник министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в заявлении для BNS рассказал, что замечены новоприбывшие в Калининградскую область российские "Искандеры", но теперь это не временная ротация, а переехали ОТРК туда "постоянное место жительства", так как РФ создала в анклаве специальную инфраструктуру, соответствующую всем требованиям.

В Европе обеспокоены такими маневрами со стороны России, поскольку наличие ОТРК "Искандер" в "сердце" Балтики ставит под вопрос безопасность многих стран. Напомним, что дальность полета ракет "Искандеров" достигает 500 км, что полностью покрывает территорию Польши, страны Прибалтики и часть Германии.
Новости по теме
Под Калининградом на постоянной основе разместят ОТРК «Искандер-М»
Под Калининградом на постоянной основе разместят ОТРК «Искандер-М»

В Калининградской области на постоянной основе разместят оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М». Они сменят устаревшее вооружение

Песков прокомментировал размещение «Искандеров» в Калининграде
Песков прокомментировал размещение «Искандеров» в Калининграде

Пресс-секретарь президентской администрации Дмитрий Песков прокомментировал размещение ракетных комплексов «Искандер» в Калининграде, и заявил, что в свете

Украина обвинила РФ в размещении «Искандеров» в Крыму
Украина обвинила РФ в размещении «Искандеров» в Крыму

Стало известно, что Украина обвинила Российскую Федерацию в размещении «Искадеров» в Крыму. Представитель Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-майор

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости