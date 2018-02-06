В Госдуме подтвердили размещение "Искандеров" в Калининградской области

Глава комитета обороны Владимир Шаманов подтвердил наличие российских "Искандеров" в Калининградской области.

В понедельник министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в заявлении для BNS рассказал, что замечены новоприбывшие в Калининградскую область российские "Искандеры", но теперь это не временная ротация, а переехали ОТРК туда "постоянное место жительства", так как РФ создала в анклаве специальную инфраструктуру, соответствующую всем требованиям.В Европе обеспокоены такими маневрами со стороны России, поскольку наличие ОТРК "Искандер" в "сердце" Балтики ставит под вопрос безопасность многих стран. Напомним, что дальность полета ракет "Искандеров" достигает 500 км, что полностью покрывает территорию Польши, страны Прибалтики и часть Германии.