Навальный раскритиковал собранные кандидатами в президенты подписи

В своем Twitter оппозиционный политик Алексей Навальный раскритиковал информацию журналистки "Эхо Москвы" Татьяны Фельгенгауэр о том, что количество бракованных подписей, собранных у кандидатов в президенты, допустимо для ЦИК.

Алексей Навальный прямым текстом заявил, что у кандидата в президенты Явлинского подделано не меньше 60% подписей, а у остальных (включая Собчак) - 99%После этого в комментариях развернулась полемика о том, насколько корректны подобные высказывания от Алексея. Представители партии Яблоко обратились к оппозиционеру с просьбой предоставить доказательства своих слов о фальсификации собранных их командой подписей, иначе эти слова "грязная ложь и клевета".Напомним, что для кандидатов от партий вне парламента необходимо собрать 100 тысяч подписей, а сами выборы президента России пройдут 18 марта.