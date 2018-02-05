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| | Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию в Сирии

Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию в Сирии

Вчера, 22:41
Сергей Лавров обсудил со своим французским коллегой вопрос о Сирии. Об этом сообщили во внешнедипломатическом ведомстве РФ.

Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию в Сирии

 

В беседе с шефом МИД Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом Лавров обсудил результат Конгресса сирийского национального диалога, который состоялся в Сочи. Лавров рассказал главному французскому дипломату об итогах мероприятия, который придал положительный импульс женевскому процессу под знаменем ООН по реализации данной резолюции. Глава МИД России выражает признательность своему иностранному коллеге за направление представителя посольства Франции в Москве на Конгресс.

Лавров и Ле Дриан высказали друг другу личные мнения касательно конфликта на территории Сирии. В пресс-службе отечественного МИД сообщили, что обе стороны отметили безальтернативность урегулирования ситуации на основе резолюции СБ ООН 2254. Дипломаты считают верным соблюдать совместный проект действий по урегулированию обстановки вокруг иранской ядерной программы, обсудив график двусторонних дебатов.
Никита Готский
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