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| | Польша заявила о переходе Германии на ее сторону

Польша заявила о переходе Германии на ее сторону

Вчера, 22:38
Польша заявила, что Германия перешла на их сторону в решении вопроса о причастности поляков к лагерям смерти.

Польша заявила о переходе Германии на ее сторону

 

Яцек Чапутович высказал свою благодарность  Германии, определив ее как принципиального союзника в вопросе о роли поляков в ликвидировании еврейского народонаселения в эпоху оккупации державы гитлеровскими войсками. ФРГ оказала поддержку примыкающему правительству объявив, поляков непричастными к уничтожению жизней тысяч людей со всего мира в лагерях смерти, которые находились на территории страны под властью армии которая захватила Польшу. Число поляков фигурирующих в подобных случаях составляет малую часть, поэтому они не могут считаться соучастниками.

В эти дни Польша ввела исправления в закон о ВУЗе государственной памяти. Они предполагают тюремные санкции тем, кто использует название лагеря смерти, работающие на территории Польши. Уголовный срок до трёх лет предусмотрен для людей поддерживающий этот слоган. Помимо всего этого, сейчас не разрешено поляков приравнивать к количеству виноватых в групповых казнях. Это решение привело в шок Израиль. Премьер-министр, Биньямин Нетаньяху, осуждает решение принятое польскими властями
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