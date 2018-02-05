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| | В США беспокоятся за рост случаев незаконной торговли оружием

В США беспокоятся за рост случаев незаконной торговли оружием

Вчера, 21:49
США обеспокоены ростом продаж противозаконного оружия. В стране процветает реализация боеприпасов через Интернет.

В США беспокоятся за рост случаев незаконной торговли оружием

 

Согласно материалам Министерства юстиции, нынешний год будет более опасным из-за увеличения незаконной продажи оружия разных механизмов. Особенно власти американского государства переживают за торговлю в «темной сети», в этом секторе реализация достигает масштабных значений. Представители правительства США провели тайную спецоперацию, результаты которой продемонстрировали, что незаконный пистолет или автомат можно приобрести без каких-либо сложностей.

Более всего специалисты обеспокоены, что вероятные клиенты могут являться потенциальными террористами. В течение всего ушедшего года в США правоохранители зафиксировали около трех сотен случаев использования оружия в общественных местах, что в конечном счете привело к смерти многих граждан североамериканского государства.
Никита Готский
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