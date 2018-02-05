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| | Финляндия лишит гражданства за участие в терроризме

Финляндия лишит гражданства за участие в терроризме

Вчера, 21:05
Власти Финляндии станут лишать местного гражданства террористов. Для этого правительство приняло соответствующий законопроект.

Финляндия лишит гражданства за участие в терроризме

 

Как сообщают финские издания, причастные к терроризму лица потеряют гражданство страны. Главной целью нововведения является важность прописать в законе графу о лишении паспорта гражданина Финляндии, имеющего также на руках и документ другой страны, но обвиняемого в террористической деятельности. Также сообщается, что участие в радикальных структурах, которые находятся в списке ОН И ЕС, путешествия за пределы Финляндии для организации и проведения акций терроризма и материальное обеспечение данных поездок станут караться уголовно. Закон вступит в силу до весны следующего года.
 
О желании финских властей принять такой закон стало ясно еще летом. На эту меру Хельсинки пошел после атаки марокканца с ножом в августе на людей в Турку.

Никита Готский
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