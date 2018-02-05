На форуме в Мюнхене одним из важных вопросов станут отношения ЕС, США и России

В повестке конференции значатся вопросы будущего Евросоюза, а также его отношения с РФ и США. Участники мероприятия также обговорят моменты, связанные с разоружением, ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку в Корее. Глава конференции Вольфганг Иштингер сообщает, что всякая словесная эскалация в нынешнем мире может спровоцировать своеобразную цепную реакцию поэтому в настоящее время следует поддерживать обмен мнений между важными лицами. В повестке конференции значатся вопросы будущего Евросоюза, а также его отношения с РФ и США. Участники мероприятия также обговорят моменты, связанные с разоружением, ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку в Корее. Глава конференции Вольфганг Иштингер сообщает, что всякая словесная эскалация в нынешнем мире может спровоцировать своеобразную цепную реакцию поэтому в настоящее время следует поддерживать обмен мнений между важными лицами.

Столицу Баварии посетят генсек ООН Антониу Гутерриш, шеф Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, лидер европейской дипломатии Федерика Могерини, министр иностранных дел России Сергей Лавров, генсек НЕАТО Йенс Столтенберг, канцлер Австрии Себастьян Курц, президент Украины Петр Порошенко и другие государственные деятели. США на форуме представит руководитель Пентагона Джеймс Мэттис и иные политики.

Никита Готский

На Мюнхенской конференции главным вопросом может стать обсуждение отношений между Россией, ЕС и США. Об этом сообщили организаторы.