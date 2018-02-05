На форуме в Мюнхене одним из важных вопросов станут отношения ЕС, США и России

В повестке конференции значатся вопросы будущего Евросоюза, а также его отношения с РФ и США. Участники мероприятия также обговорят моменты, связанные с разоружением, ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку в Корее. Глава конференции Вольфганг Иштингер сообщает, что всякая словесная эскалация в нынешнем мире может спровоцировать своеобразную цепную реакцию поэтому в настоящее время следует поддерживать обмен мнений между важными лицами.
На форуме в Мюнхене одним из важных вопросов станут отношения ЕС, США и РоссииВчера, 20:53
Представитель МИД России Сергей Лавров во время конференции в Мюнхене, на которой поднимаются вопросы безопасности, провел обсуждение относительно положения на
Генсек НАТО Йенс Столтенберг намерен провести встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Эта встреча может пройти во время Мюнхенской конференции по
Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини на очередном совещании заявила о том, что в ближайшие пять лет ЕС следует пересмотреть будущие отношения с Россией.