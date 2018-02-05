Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

Мнения

Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

В современном мире все больше становится желающих предстать в новом образе.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | На форуме в Мюнхене одним из важных вопросов станут отношения ЕС, США и России

На форуме в Мюнхене одним из важных вопросов станут отношения ЕС, США и России

Вчера, 20:53
На Мюнхенской конференции главным вопросом может стать обсуждение отношений между Россией, ЕС и США. Об этом сообщили организаторы.

На форуме в Мюнхене одним из важных вопросов станут отношения ЕС, США и России

 

В повестке конференции значатся вопросы будущего Евросоюза, а также его отношения с РФ и США. Участники мероприятия также обговорят моменты, связанные с разоружением, ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку в Корее. Глава конференции Вольфганг Иштингер сообщает, что всякая словесная эскалация в нынешнем мире может спровоцировать своеобразную цепную реакцию поэтому в настоящее время следует поддерживать обмен мнений между важными лицами.
 
Столицу Баварии посетят генсек ООН Антониу Гутерриш, шеф Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, лидер европейской дипломатии Федерика Могерини, министр иностранных дел России Сергей Лавров, генсек НЕАТО Йенс Столтенберг, канцлер Австрии Себастьян Курц, президент Украины Петр Порошенко и другие государственные деятели. США на форуме представит руководитель Пентагона Джеймс Мэттис и иные политики.

Никита Готский
Новости по теме
Лавров и Могерини обсудили ситуацию на востоке Украины
Лавров и Могерини обсудили ситуацию на востоке Украины

Представитель МИД России Сергей Лавров во время конференции в Мюнхене, на которой поднимаются вопросы безопасности, провел обсуждение относительно положения на

Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко
Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко

Генсек НАТО Йенс Столтенберг намерен провести встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Эта встреча может пройти во время Мюнхенской конференции по

Глава дипломатии Евросоюза хочет пересмотреть отношения с Россией
Глава дипломатии Евросоюза хочет пересмотреть отношения с Россией

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини на очередном совещании заявила о том, что в ближайшие пять лет ЕС следует пересмотреть будущие отношения с Россией.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости