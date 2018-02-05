НАТО не видит от России непосредственной угрозы - Столтенберг

Йенс Столтенберг не хочет, чтобы произошёл конфликт между Россией и НАТО. Представитель европейской организации считает, что нужно налаживать хорошие отношения с РФ. Данное высказывание услышали на конференции в Осло, где вопросы касались безопасности. Трансляция велась и в интернете.

Генсек заявил, что правительству часто приходилось договариваться с приезжими россиянами по разному поводу и это не является слабость со стороны НАТО. Также Столтенберг подчеркнул, что общение с Россией крайне необходимо. На данный момент российское государство не несёт никакой угрозы для НАТО.По мнению генерального секретаря, Россия набирает большие обороты, что является показателей могущественности. Йенс Столтенберг хочет договорится о дальнейших планах РФ, чтобы не произошло недоразумений и конфликтов.Россия же поведала, что в последние годы на западных границах активно мелькает различная боевая техника и увеличилось количество военных сил. Дмитрий Песков, который является пресс-секретарем президента, ранее говорил, что Россия на самом деле безобидна, но если ей будет грозить опасность, тогда придется принимать меры.Можно еще добавить сюда и статистику Министра обороны России Сергея Шойгу. С 2012 на границе между РФ и НАТО число силовиков увеличилось с десятка до 40 тысяч.